Les actualités de 18h : 4e édition de la Journée sans voitures à Paris

publié le 16/09/2018 à 18:55

À la mi-journée, l'avenue des Champs-Élysées, la plus célèbre au monde, était prise d'assaut par les Parisiens, à pieds, à vélo ou en trottinette à l'occasion de la 4e édition de la Journée sans voitures à Paris.



L'interdiction de circuler de 11h à 18h ne concernait pas toutes les voitures : étaient exemptés de l'interdiction, les véhicules de dépannage pouvant justifier d'une intervention, les véhicules d'urgence et de secours, ainsi que les voitures des personnes handicapées, les autobus touristiques, ou encore les camions de déménagement munis d'une autorisation et autobus. Ces derniers, ainsi que les taxis, étaient limités à 30 km/h, voire 20 km/h dans les quatre premiers arrondissements.

L'objectif de cette Journée sans voiture était de "rendre l'espace public moins pollué, plus agréable et plus apaisé", indique le site de la Mairie de Paris. En lutte depuis plusieurs années sur ces dossiers, il a été annoncé que les 4 premiers arrondissements, qui forment une partie du centre de la capitale seraient fermés à la circulation automobile un dimanche par mois à partir du 7 octobre, à l'exception des grands axes qui les traversent.

Sondage : 4 Français sur 5 estiment que le bilan d'Emmanuel Macron est négatif, depuis qu'il est à l'Élysée. C'est la principale conclusion de la dernière enquête d'opinion Kantar-Sofrès-OnePoint que vous révèle RTL.



Politique : Des propos d'Emmanuel Macron ne passent pas à gauche. Le président a échangé hier à l'Élysée avec un jeune chômeur : "Je traverse la rue et je vous trouve du travail", lui a dit en substance le chef de l'État. "Ce n'est pas un président, c'est un méprisant", lui répond notamment le communiste Yann Brossat.



Rentrée universitaire : Deux semaines après le primaire, le collège et les lycées, les cours reprennent demain dans bon nombre d'universités. Une rentrée presque miraculeuse dans certaines facultés sérieusement endommagées au printemps dernier lors des occupations. Des dégradations avaient souvent accompagné les grèves contre le système d'orientation ParcourSup.



Football : en Italie, Cristiano Ronaldo a inscrit ses premiers buts en match officiel sous les couleurs de son nouveau club de la Juventus Turin lors de la 4e journée de Serie A.