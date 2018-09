publié le 16/09/2018 à 08:20

Benjamin Griveaux, Mounir Mahjoubi, Hugues Renson... Qui se présentera sous les couleurs de La République en Marche pour s'emparer de la mairie de Paris ? Si les trois ont déjà plus ou moins fait part de leur ambition, le Journal du dimanche publie ce 16 septembre un sondage sur leurs chances de l'emporter, à 18 mois du premier tour.



Et c'est l'actuel porte-parole du gouvernement qui serait le mieux placé pour succéder à Anne Hidalgo, candidate elle aussi à sa réélection. Selon le sondage Ifop, Benjamin Griveaux récolterait 23% des voix au premier tour, tout comme la maire sortante. La candidate de la droite, Florence Berthout, arriverait en troisième position avec 21% des intentions de vote.

L'écologiste Julien Bayou (9%), Danielle Simonnet de la France insoumise (7%) et Wallerand de Saint-Just du Rassemblement national arriveraient ensuite, selon cette enquête menée du 12 au 14 septembre auprès de 944 électeurs, extrait d'un échantillon de 1.067 personnes représentatif de la population de la commune de Paris âgée de 18 ans et plus.

Mahjoubi et Renson en 3e position à l'issue du 1er tour

Si le secrétaire d'État chargé du Numérique Mounir Mahjoubi venait à se présenter, il récolterait quant à lui 20% des voix au premier tour. Un score qui le placerait en 3e position, derrière Anne Hidalgo (24%) et Florence Berthout (23%).



Enfin, troisième hypothèse testée, si Huges Renson représentait le parti de la majorité, il arriverait également en 3e position à l'issue du premier tour, avec 17% des intentions de vote. Anne Hidalgo serait en tête avec 25% des voix, suivie par Florence Berthout (22%).