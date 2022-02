"On est en direct" :"Zemmour vient du système tout comme le pétainisme", dit Edwy Plenel

Alors que la cote de popularité d'Éric Zemmour ne faiblit pas à deux mois du premier tour de l'élection présidentielle, Edwy Plenel a affirmé que l'ancien polémiste "n'est pas l'extrême-droite et vient du système tout comme le pétainisme".

"Pétain était très populaire lorsqu'il a tué la République et fait le premier statut des juifs. Éric Zemmour a voté Mitterrand en 1988 et Chevènement en 2002", a affirmé le journaliste, "il vient du service public, du Figaro et est financé par un oligarque comme Nicolas Sarkozy était sur le yacht de monsieur Bolloré", a-t-il expliqué.

"La République n'est pas vaincue, ce qui se passe est le produit d'élites politiques et médiatiques qui sentent que leur monde est fini, et elles laissent croître une diversion qui est la chasse d'un bouc émissaire", a estimé le patron de Mediapart, ajoutant que "ce que dit Zemmour de nos compatriotes musulmans, c’est ce que disait Hitler des juifs".