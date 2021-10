"On est en direct" : le discours de Marine Le Pen "est beaucoup plus rassurant", estime Bardella

Il est le nouveau patron du Rassemblement national. Jordan Bardella était l'invité de Laurent Ruquier et Léa Salamé dans l'émission On est en direct du samedi 16 octobre. Le jeune député européen s'est notamment exprimé au sujet d'Éric Zemmour en vu de la présidentielle 2022. "Nous sommes le camp de ceux qui croient encore en la France", dit-il.

Contrairement à Éric Zemmour, qui estimait sur le même plateau un mois plus tôt que la présidente du Rassemblement national ne gagnera jamais, rappelant notamment le débat d'il y à quatre ans face à Emmanuel Macron, Jordan Bardella "pense que Marine Le Pen est la mieux placée pour remporter cette élection".

"On ne peut pas se dire à quatre mois de l'élection présidentielle 'tiens si je devenais président de la République' ça ne marche pas comme ça", dit-il, rappelant que Zemmour est polémiste et journaliste. "Éric Zemmour peut avoir cette forme d'ambiguïté, parfois il a une brutalité dans son discours qui n'est pas nécessaire", dit Bardella, évoquant notamment la polémique des prénoms et sa position sur les femmes.