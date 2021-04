publié le 18/04/2021 à 03:12

Invité ce samedi soir de l'émission On est en direct diffusée sur France 2, Édouard Louis se livre sur la sortie de son tout nouveau livre Combats et métamorphoses d'une femme, publié aux éditions du Seuil.

En effet, après avoir raconté son enfance dans En finir avec Eddy Bellegueule en 2014, puis consacré en 2018 un livre à son père, Qui a tué mon père, Edouard Louis publie Combats et métamorphoses d'une femme (Seuil). Ce livre raconte cette fois l'histoire du point de vue de la mère, sept ans après son premier roman qui avait produit de nombreux bouleversements au sein même de la famille.

Il détaille ainsi l'histoire de son enfance qu'il décrit comme "une relation impossible avec sa mère, parce que j'étais ce petit garçon qui était considéré comme déviant, comme PD, comme pas normal", livre Édouard Louis sur le plateau de Laurent Ruquier. "Et à partir du moment où ma mère s'est libérée d'un certain nombre de chaînes qui pesaient sur elle, elle est devenue quelqu'un de plus ouvert, quelqu'un de plus généreux", précise l'écrivain.