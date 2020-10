"On est presque en direct" : Maïwenn, Dave… Les invités du 24 octobre

publié le 23/10/2020 à 16:10

Pour le cinquième numéro de son talk-show, rebaptisé On est presque en direct à cause du couvre-feu (l'émission aura été tournée plus tôt dans la journée dans les conditions du direct), Laurent Ruquier reçoit quatre nouveaux invités, dont la réalisatrice Maïwenn, qui sera dans le face-à-face. Elle viendra parler, notamment, de son film ADN, qu'elle réalise et dans lequel elle joue avec Fanny Ardant et Louis Garrel. Il sortira en salles le 28 octobre.

Anne Roumanoff est également invitée par Laurent Ruquier. L'humoriste évoquera son nouveau spectacle intitulé Tout va bien. Le chanteur Dave viendra parler de Comme ils disent, une compilation de 45 chansons créée pour participer à la lutte contre l'homophobie. Pour chaque album acheté, un euro est reversé à l'association Le Refuge.

Enfin, l'écrivain phocéen Hadrien Bels, originaire du quartier du Panier, parlera de son Marseille à lui en faisant la promotion de son livre Cinq dans tes yeux.

