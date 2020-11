"On est presque en direct" - Arsène Wenger revient sur ses débuts dans le football

publié le 22/11/2020 à 03:39

Principalement connu pour avoir entraîné le club anglais d'Arsenal pendant 22 ans, Arsène Wenger était l'invité de On est presque en direct, samedi, à l'occasion de la sortie de sa biographie Ma vie en rouge et blanc. Avant de devenir coach, l'Alsacien a débuté, comme beaucoup de ses pairs, en jouant au football.

Interrogé sur sa jeunesse, le technicien français a évoqué La Croix d'Or, le café de ses parents à Duttlenheim (Alsace). "C'était le siège local du club de foot du village. On formait l'équipe et on l'accrochait au mur. Mon père organisait les équipes de jeunes. Les gens ont dû lui dire que je n'étais pas mauvais, donc il a voulu que je joue au foot", a raconté Arsène Wenger.

"J'étais un joueur qui avait certainement quelques talents parce qu'un entraîneur (ndlr : Max Hild) m'a sorti de mon village alors que je jouais au niveau le plus bas", a-t-il poursuivi, avant de livrer une surprenante anecdote.

"Je n'ai pas eu d'entraîneur jusqu'à l'âge de 19 ans. C'est difficile à imaginer parce que des enfants, à 5 ans, ont des entraîneurs aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai toujours respecté les entraîneurs que j'ai eu. J'ai ressenti un manque quand j'étais gamin et que j'étais passionné", a expliqué l'ancien coach d'Arsenal.

Arsène Wenger, un des entraineurs de football les plus renommés, aussi surnommé « Le professeur » se raconte pour la première fois dans son livre « Ma vie en rouge et blanc » #OEEDhttps://t.co/uulxHvMEkN pic.twitter.com/YzAyJ3gaqK — On Est En Direct (@OnEstEnDirectF2) November 22, 2020