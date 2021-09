Mélenchon à Zemmour : "Vous êtes un danger et un raciste"

Sept ans après leur face à face sur RTL en 2014, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se retrouvent ce jeudi 23 septembre, dans des circonstances bien différentes. C'est le moment politique le plus attendu de la semaine et il a démarré sur les chapeaux de roues. "Vous êtes un danger", a lancé Jean-Luc Mélenchon à son opposant dès les premières minutes.

"Vous êtes un danger à mes yeux, vous êtes un danger pour notre pays. Vous avez une vision rabougrie de la France. Vous êtes un raciste, vous avez été condamné pour ça", lance le leader de la France insoumise sur BFMTV. "Vous êtes un homme qui professez une vision de la virilité extrêmement violente. Vous avez sur les femmes une vision absolument inouïe", assène-t-il.

Alors qu'il ne voulait pas entrer "dans des débats puants avec Zemmour", Jean-Luc Mélenchon a finalement accepté de débattre avec le polémiste car "les occasions de convaincre doivent être toutes saisies", dit-il sur BFMTV ce jeudi soir. "En particulier lorsque le pays progressivement est contaminé par les idées, les perspectives absolument incroyables que développe", Éric Zemmour.