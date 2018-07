Olivier Faure est l'invité de RTL

publié le 24/07/2018 à 06:45

C'est l'affaire qui fait trembler l'Élysée : l'affaire Benalla. Depuis que l'ancien collaborateur a été reconnu sur une vidéo molestant des manifestants lors du 1er mai 2018, les révélations s'enchaînent, entraînant une réponse judiciaire avec l'ouverture d'une enquête préliminaire et la mise en examen du principal, mais aussi un fort émoi politique.



À gauche comme à droite on condamne les méthodes employées par Alexandre Benalla et les largesses de l'Élysée dont il aurait bénéficié. La Commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale a d'ailleurs tenté d'obtenir des questions quant au rôle exacte d'Alexandre Benalla à travers les auditions du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, du préfet de police Michel Delpuech et le directeur de l'ordre public de la préfecture de police de Paris, Alain Gibelin.

Des auditions au cours desquelles sont apparues plusieurs divergences entre la version de l'Élysée et celle livrée par les deux hauts gradés

Quelle responsabilité de l'Élysée ?

Présent dans l’hémicycle et très actif sur les réseaux sociaux concernant cette affaire, le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, estime qu'il y a une responsabilité politique dans cette affaire et que cette dernière doit être déterminée par la Commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale.



De plus, s'il a déclaré que Gérard Collomb était responsable, il considère qu'il n'est pas le seul. Quelle est la responsabilité de l'État ? Que penser de l'audition de Gérard Collomb ? Invité de RTL mardi 24 juillet, Olivier Faure s'exprimera sur cette affaire qui fragilise le gouvernement Macron.



