Nouveau gouvernement : Robert Ménard ne dirait pas non à un poste de ministre

De la mairie "bleu Marine" de Béziers à un gouvernement d'Emmanuel Macron ? Robert Ménard ne dit pas non. Dimanche 26 juin, le maire sans étiquette de Béziers, mais proche - jusqu'à présent - du parti de Marine Le Pen, s'est dit "prêt" à discuter avec Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. "Je dirais oui pour discuter. Pour quoi faire ? Un certain nombre de chantiers sont importants à mes yeux et sont les échecs des cinq années précédentes", a-t-il argumenté sur LCI.

Déjà, lors de l'allocution d'Emmanuel Macron - le 22 juin dernier - l'élu héraultais ne s'était pas montré très critique envers le chef de l'État. "Si la majorité est capable de travailler, sur certains textes, avec le RN, on aura fait un bond en avant énorme", avait-il déclaré sur Twitter. Pour rappel, en 2014 et 2020, Robert Ménard a été élu maire de Béziers avec le soutien du Rassemblement national, bien qu'il n'en soit pas membre.

Robert Ménard explique également que les positions du président de la République doivent changer sur plusieurs sujets. "Sur l'immigration, est-ce que l'on ne peut pas imaginer des mesures intermédiaires qui feraient changer la situation ?", a-t-il avancé. Il appelle, par ailleurs, à construire de nouvelles places de prison et donner des pouvoirs supplémentaires aux polices municipales. "Je suis pragmatique, j'ai envie de faire avancer les choses", a-t-il assuré, "j'ai besoin d'améliorer les choses, pas de faire de grands discours".

