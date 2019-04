publié le 18/04/2019 à 07:50

"Une fausse polémique". Jean-Michel Blanquer a martelé cet argument, ce jeudi 18 avril. Le ministre de l'Éducation était interrogé, à l'antenne de RTL, sur les dons faits pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. En 24 heures, un milliard d'euros ont été récoltés.



"Il est tout à fait normal qu'il y ait un élan national pour sauver ce joyau de notre Histoire. On peut toujours faire des comparaisons, mais cet argent n'est pas comparable à ce que l'on dépense en matière social (...) C'est une fausse polémique", explique-t-il.

Jean-Michel Blanquer estime que la reconstruction de la cathédrale est une question d'unité nationale. "On a là un sujet d'unité nationale qui montre la générosité et l'élan, il faut toujours des voix pour aller brouiller le message. L'élan pour cette générosité là, n'est pas contradictoire avec l'élan pour d'autres générosités, il faut que ce soit l'occasion d'avoir un levier pour l'ensemble des causes et celle qui consiste à lutter contre la pauvreté. Ça va bien avec l'histoire de Notre-Dame d'ailleurs", ajoute-t-il.

Ces critiques font-elle écho au sentiment d'injustice fiscale ? "On voit avec l'incendie de Notre-Dame, la capacité de la France à s'unir et dans ces moments-là il faut toujours qu'il y ait des voix pour briser cette unité. Il y a des gens qui n'aiment pas l'unité (...) Manon Aubry (tête de liste France insoumise aux élections européennes ndlr) fait partie des gens qui n'aiment pas l'unité", dénonce Jean-Michel Blanquer.