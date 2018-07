publié le 28/01/2018 à 19:07

Crise au sein du monde carcéral, délit d'outrage sexiste, procès de Jawad Bendaoud, le "logeur de Daesh", Mathieu Gallet, téléphone en prison et la plainte déposée à l'encontre de Gérald Darmanin... Nicole Belloubet, invitée du Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI ce dimanche 28 janvier, a été interrogée à propos de tous ces sujets.



Une prestation remarquée et saluée par ses intervieweurs, Benjamin Sportouch, responsable adjoint du service politique de RTL, Guillaume Roquette du Figaro Magazine et Christophe Jakubyszyn de LCI. "J'ai plutôt été séduit par la prestation de la garde des Sceaux", a d'ailleurs évoqué ce dernier au micro de RTL. "Ça fait du bien, quelqu'un qui n'a pas la langue de bois". Une position partagée par ses confrères. "Elle n'avait pas une note devant elle, elle a l'air de maîtriser. (...) On n'est pas du tout dans la ministre qui flotte et qui ne maîtrise pas son dossier", a rajouté Guillaume Roquette, au diapason.

Pour Benjamin Sportouch, qui rappelle que "personne ne la connaissait" avant son entrée au gouvernement (elle siégeait auparavant au Conseil constitutionnel, ndlr), "on a une ministre qui est capable de gérer des crises", comme celle qui touche actuellement le monde carcéral depuis maintenant près de deux semaines. "On voit une ministre qui fait le job", poursuit le journaliste de RTL, rejoint par Christophe Jakubyszyn, qui juge lui qu'elle est "une personnalité politique en puissance".