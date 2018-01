publié le 28/01/2018 à 12:53

Peut-il rester au gouvernement ? "Il s'agit d'une enquête préliminaire qui est en cours et sur le fond de l'enquête je ne peux prendre aucune position", affirme Nicoles Belloubet, invitée du Grand Jury de RTL, LCI et Le Figaro ce dimanche 28 janvier. La ministre de la Justice réagit à l'accusation de viol, par une femme, du ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin.



"La deuxième chose est que les règles sur le maintien d'un ministre au gouvernement sont extrêmement claires (...). Dans la situation actuelle, Gérald Darmanin peut rester au gouvernement, tranche la ministre. La troisième chose que je voudrais dire est que, comme collègue au gouvernement Gérald Darmanin est quelqu'un qui est à la fois très clair, très rigoureux et également très attentif aux problèmes qui peuvent être posés."

Richard Ferrand ou encore François Bayrou, eux, ont quitté le gouvernement sans qu'il y ait de mise en examen, mais Nicole Belloubet estime qu'"il n'y a pas de revirement de jurisprudence" avec cette affaire Darmanin. "Le Premier ministre a été très clair sur les règles qui s'appliquent pour les ministres qui sont au gouvernement. La mise en examen est le seuil qui, le cas échéant, peut déclencher un départ. Tel n'est pas le cas aujourd'hui", répond la ministre.