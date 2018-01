publié le 28/01/2018 à 14:39

Les patrons du service public doivent-ils démissionner en cas de mise en examen ? Le patron de Radio France, Mathieu Gallet, est entendu par le CSA lundi 29 janvier. Mis en examen, il devra répondre de sa condamnation, en première instance, pour favoritisme lorsqu'il dirigeait l'Institut national de l'audiovisuel (INA). Si la ministre de la culture Françoise Nyssen demande son départ, la ministre de la Justice l'invite, plus timidement "à se poser cette question".



"Sur la question de Mathieu Gallet je pense que les décisions qui s'imposeront seront prises ensuite", après cette réunion avec le CSA, sous-entend la ministre de la Justice, invitée du Grand Jury de RTL, LCI et Le Figaro ce dimanche 28 janvier. "Il y avait bien sûr, dans l'exercice de ses fonctions, des exigences éthiques qui s'imposent à tout un chacun et chaque personne concernée doit savoir où se situent ces exigences éthiques."

Doit-il pour autant démissionner ? Nicole Belloubet semble l'y inviter sans le dire. "Il devrait se poser cette question", affirme-t-elle tout en nuançant son propos."Mathieu Gallet a la réponse à cette question et c'est à lui de mesurer à quel point, ou à quel moment, les questions éthiques doivent l'emporter, ou pas, sur les questions juridiques."