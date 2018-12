Nicolas Sarkozy explique qu'il pourrait "être obligé de revenir" en politique

publié le 10/12/2018 à 01:45

L'histoire de la Ve République est émaillée de moments où l'arrivée d'un homme providentiel est perçue comme une solution à une période de crise. Et Nicolas Sarkozy se verrait bien dans ce rôle vraisemblablement, alors que le mouvement des "gilets jaunes" ébranle la France et que la droite est loin d'être une opposition crédible.



"Carla me dit : 'Nicolas, j’espère que tu vas rester sage'", a-t-il dit selon Le Parisien à un élu qui lui rendait visite avant même la naissance des "gilets jaunes". "Mais vous avez vu la situation ? Je ne vais pas avoir le choix, je vais peut-être être obligé de revenir", a-t-il lancé.

Aux nombreux visiteurs qui défilent dans les locaux de son QG, Nicolas Sarkozy a souvent manifesté son agacement devant la stratégie de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains, notamment en refusant de prendre le leadership lors des élections européennes. De quoi alimenter les conditions d'un retour en sauveur de la droite, et aussi de la France.