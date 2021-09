"Nicolas Sarkozy a une capacité de résilience", estime Julien Aubert sur RTL

Dans le camp des Républicains, les réactions sont vives et unanimes suite à la condamnation de Nicolas Sarkozy à un an de prison de ferme dans le cadre du procès de l'affaire Bygmalion. Selon Julien Aubert, député les Républicains du Vaucluse, "il faut respecter la décision de justice car la justice est souveraine, mais après on a le droit d'avoir un avis sur la proportionnalité de la peine".

D'après le député, la question n'est pas de savoir si "Nicolas Sarkozy est innocent ou coupable" car "c'est à la justice de le dire et il a fait appel de la décision". La vraie question c'est de se demander si c'est normal pour "un ancien président de la République, qui ne s'est pas enrichi personnellement" de le punir avec de la prison ferme.

Avec un nouveau procès en appel qui se profile suite à cette condamnation qui s'ajoute à celui de l'affaire des écoutes, Julien Aubert estime que, face à ces épreuves, "Nicolas Sarkozy a une capacité de résilience".

Alors que la campagne présidentielle 2022 est lancée, le député du Vaucluse ne s'inquiète pas pour le parti LR car comme le dit Nicolas Sarkozy "il a quitté notre famille politique". Selon lui, aujourd'hui, l'ancien président est une personne "capable de prodiguer, du fait de son expérience, des conseils politiques (...) il a une influence dans les médias et le peuple de droite".