Nicolas Hulot est l'invité de RTL lundi 13 janvier : posez-lui vos questions

publié le 10/01/2020

Lundi 13 janvier prochain, Thomas Sotto donne les clés de RTL Soir à Nicolas Hulot. De 18h à 20h, l'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire et le président d'honneur de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme prendra les commandes de RTL soir aux côtés de Thomas Sotto.

Nicolas Hulot réagira à l'actualité, et notamment aux incendies dramatiques qui ravagent l'Australie. Il répondra également aux questions des auditeurs. Vous pouvez ainsi intervenir par téléphone au 3210, ou sur le compte Twitter de l'émission @RtlSoir avec le hashtag #RTLSoir.

L'ancien ministre participera également à "On refait le Monde", de 19h15 à 20h avec les polémistes du jour.

Toute l'émission sera à suivre en direct et en vidéo sur RTL.fr.