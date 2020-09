et Marie-Pierre Haddad

publié le 30/09/2020 à 08:40

Les députés ont donné un premier feu vert, mais sous conditions, au projet de loi permettant la réintroduction temporaire des néonicotinoïdes afin de sauver la filière betteraves, en dépit de la ferme opposition des pro-environnement.

Dans une tribune publiée dans Le Monde, quelque 150 personnalités de gauche et écologistes avaient par ailleurs alerté sur le "recul démocratique majeur" et le "contresens historique" que constitue le projet de loi, conçu selon eux "sous la pression des lobbys de l'agriculture".

Invité de RTL, Yannick Jadot estime qu'"il faut absolument se passer" des néonicotinoïdes. "La décision du gouvernement n'est pas simplement scandaleuse et absurde du point de vue de la biodiversité, elle est absurde du point de vue de la filière économique des betteraves", fustige-t-il..

"La filière betterave est mise dans un entonnoir qui fait un ravage socialement et économiquement. La baisse des revenus est abominable pour les betteraviers (...) C'est une aberration (...) On coince les producteurs dans une course au rendement", dénonce le député européen.