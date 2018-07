Nathalie Kosciusko-Morizet souhaite "recoudre Paris avec sa banlieue"

publié le 30/01/2017 à 13:48

À quoi ressemblera le Paris de demain ? Le périphérique parisien pourrait-il devenir un simple boulevard où l'on pourrait se promener à pied, sans être arrêtés par aucun feu rouge à l'intérieur de la capitale ? Ces idées ressemblent à de la science-fiction et pourtant, cela fait partie des projets dont le Conseil de Paris s'est emparé, à l'occasion de son ouverture lundi 30 janvier.



Chef de file de l'opposition à la mairie de Paris, Nathalie Kosciusko-Morizet propose quant à elle une mesure spectaculaire : la couverture totale du boulevard périphérique. Une mesure indispensable pour redonner vie à des endroits délaissés selon elle : "Le boulevard périphérique est anachronique. C'est une blessure, comme une fracture dans l'espace urbain", déplore la députée qui souhaite "recoudre Paris avec sa banlieue".

Un coût important

Souvent accusée de vouloir "cacher la poussière sous le tapis", Nathalie Kosciusko-Morizet rétorque : "Il y a de plus en plus de pollution, il y a de plus en plus de bruit. C'est un espace qui n'est pas utilisé, qui est délaissé", justifie-t-elle.

Reste que ce chantier coûterait des milliards d'euros pour recouvrir ce périphérique long de plus de 30 kilomètres. Faux, assure la Républicaine. "Ce n’est pas vrai, car aujourd'hui vous avez plein de terrains sur le bord du périphérique que vous ne pouvez pas utiliser à cause de la pollution. Si vous les couvrez, vous les rendez utilisables et vous financez une grande partie des travaux", assure l'ancienne candidate à la primaire de la droite.