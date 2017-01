L'ancienne candidate à la primaire de la droite et du centre a fait pression sur François Fillon pour reprendre sa circonscription pour les élections législatives de 2017.

17/01/2017

Nathalie Kosciusko-Morizet et Rachida Dati se disputent depuis plusieurs semaines la circonscription de François Fillon pour les élections législatives. Si elle est tant convoitée, c'est parce qu'elle s'étend sur plusieurs arrondissements parisiens (Ve, VI et VIIe). Selon les informations de Libération, le candidat de la droite et du centre aurait tranché : son ancienne rivale pour la primaire bénéficierait de ce "parachute doré".



Le Parisien rapporte que l'accord aurait été scellé à Las Vegas, aux États-Unis, entre Nathalie Kosciusko-Morizet et François Fillon. "Elle a mis une pression de dingue pour que ce soit rapidement entériné", explique un élu au quotidien. Et c'est justement ce que s'apprête à faire la Commission nationale d’investiture des Républicains. Initialement rien ne prédestinait l'ancienne ministre de l'Écologie à se présenter dans la circonscription de François Fillon.



Élue dans le XIVe arrondissement, elle devait affronter le député socialiste sortant Pascal Cherki, "mais cette bataille est moins facile à gagner que dans le 2e circonscription qui regroupe trois arrondissements... de droite", explique le journal. De son côté Rachida Dati est "folle furieuse", rapporte un élu Les Républicains. "Si vous la donnez à NKM, je vais me répandre partout dans la presse vous allez voir !", menaçait-elle lâché à l'entourage de François Fillon.