Rachida Dati convoitait la circonscription de François Fillon à Paris, mais le candidat à la présidentielle a préféré investir l'ancienne édile de Longjumeau.

18/01/2017

Depuis 2012, Rachida Dati convoitait une circonscription parisienne bien particulière en vue des élections législatives de 2017. La deuxième, plus précisément, celle qui couvre le Ve arrondissement, ainsi qu'une partie des VIe et VIIe arrondissement. Mais François Fillon a préféré offrir cette investiture en or pour la droite à Nathalie Kosciusko-Morizet, son ancienne rivale de la primaire de la droite. Un choix qui aurait rendu furieuse l'ancienne Garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy, selon Le Parisien.



D'autant que NKM avait tout d'abord annoncé son souhait de faire campagne pour les législatives dans le XIVe arrondissement, où elle est élue. Un combat qui s'annonçait toutefois compliqué face au député socialiste sortant Pascal Cherki.



Selon plusieurs participants, Rachida Dati serait d'autant plus en colère que cette investiture a été accordée "à la sauvette et sans vote" et émanerait d'un ordre direct de François Fillon. Les relations entre l'ancienne ministre et NKM sont plus que tendues, mais c'est au candidat Les Républicains que la députée européenne aurait décidé de s'en prendre. "Si Fillon donne sa circo à NKM, ce sera la guerre, et, faites gaffe, j'ai des munitions, je vais lui pourrir sa campagne", aurait ainsi déclaré Rachida Dati selon Le Canard Enchaîné. Le nouveau champion de la droite n'a pas l'air de s'inquiéter pour autant. Selon des propos rapportés par L'Express, il aurait affirmé à ses proches avoir cerné la réaction de l'ancienne ministre: "Rachida vous nous faire toute une comédie, mais elle le fera quoiqu'il arrive".