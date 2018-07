publié le 29/11/2017 à 09:30

Les ordonnances réformant le marché du travail ont fait l'objet d'un dernier vote solennel mardi 28 novembre à l'Assemblée nationale. Une très large majorité de députés (463 contre 74 et 20 abstentions) a ainsi ratifié la première grande réforme sociale du quinquennat Macron, en vigueur depuis le 22 septembre. Interrogée par une internaute sur la précarisation supposée que pourrait engendrer les textes, Muriel Pénicaud a expressément indiqué viser l'objectif "inverse". "Il n'y a absolument aucune mesure dans les ordonnances qui va dans le sens de la précarisation. Évidemment, notre but, c'est l'inverse."



La ministre du Travail a déploré qu'aujourd'hui 15% des salariés occupent un emploi précaire. "Nous pensons que ce taux est un peu élevé, il y a trop de gens précaires", rétorque-t-elle. Selon elle, les ordonnances vont renforcer la protection des salariés. "En créant les contrats de chantier, on va permettre à des intérimaires et des CDD d'avoir des contrats qui s'appelleront "contrats à durée indéterminée" et donc de pouvoir se stabiliser dans la vie."

Et la ministre de conclure : "On a mis dans les ordonnances un certain nombre de choses pour encourager cette lutte contre la précarité. D'abord, on va responsabiliser les partenaires sociaux, c'est-à-dire les employeurs et les syndicats au niveau des branches. On leur a donné une nouvelle compétence sur la gestion et la qualité de l'emploi. Ils pourront adapter les règles à tel ou tel secteur d'activité sur l'emploi précaire".