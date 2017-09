et AFP

publié le 13/09/2017 à 22:11

Muriel Pénicaud est "très sereine". Et pour cause. Alors qu'une enquête a été ouverte pour "favoritisme et recel de favoritisme" dans le cadre de l'affaire Business France, la ministre du Travail a expliqué sur LCI, mercredi 13 septembre, que la justice ne l'avait pas encore sollicitée.



"Je n'ai été ni entendue ni convoquée", a-t-elle assuré, avant d'affirmer : "Mes services m'ont signalé une erreur, j'ai donc fait faire un audit externe indépendant qui a été suivi par une inspection des finances".

Précisément, l'enquête s'intéresse à une soirée organisée en marge d'un déplacement d'Emmanuel Macron au CES (Consumer Electronic Show) de Las Vegas, en 2016. Business France, que Muriel Pénicaud dirigeait alors, avait confié à Havas, sans appel d'offres, la quasi-totalité des prestations pour lesquelles l'agence a perçu 289.000 euros, après renégociation.