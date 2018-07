Muriel Pénicaud répond à un auditeur sur RTL : "On va former 1 million de jeunes"

publié le 29/11/2017 à 11:57

Le gouvernement est en plein travail sur une réforme de la formation professionnelle. Invitée sur RTL mercredi 29 novembre, la ministre du Travail Muriel Pénicaud est interpellée par un auditeur. Ce dernier, employeur dans le domaine du bâtiment, explique que l'un de ses problèmes aujourd'hui, ce sont des formations trop chères et trop peu utilisées par les demandeurs d'emplois. Ce plaquiste a du mal à recruter du personnel avec un certain niveau de compétences. Pour la ministre, "aujourd'hui on a beaucoup de qualifications qui manquent."





"C'est vrai dans le domaine du bâtiment, la métallurgie, les services aux personnes... Il y a des domaines entiers dans lesquels il faut qu'on réinvestisse dans l'apprentissage," a affirmé Muriel Pénicaud, pour qui ceci est dû à un chômage de masse des jeunes pendant longtemps. Plusieurs types d'apprentissage sont évoqués, "il y a l'apprentissage technique, les apprentissages de base,(...) il y a les codes de la vie en entreprise," énumère la ministre.



Pour y remédier, Muriel Pénicaud évoque un système d'adaptation de l'offre à la demande. "Dans le grand plan d’investissement pour les compétences on va former 1 million de jeunes, de demandeurs d'emploi en fonction des besoins puisque ces jeunes veulent un emploi, et les entreprises ont besoin de ces compétences, de ces qualifications."

L'auditeur fait référence à des personnes incapables de lire ou d'écrire, autrement dit des personnes inemployables. Muriel Pénicaud admet alors que, "pour certains jeunes il faut repartir sur des savoirs de base et pour d'autres ont peut aller directement vers la qualification des métiers tel que le vôtre."