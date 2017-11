Reconversion professionnelle : 64% des Français y penseraient

publié le 21/11/2017 à 20:58

Si près d'un Français sur trois ont déjà franchi le cap, 64% auraient déjà songé à faire une reconversion professionnelle. C'est ce que met en avant un sondage de l'Agence Éducation et Formation, groupe d'information spécialisé dans l'emploi et la formation. Ce rapport a été publié à l'occasion de la 4e édition de son salon sur la reconversion professionnelle qui aura lieu jeudi 23 novembre à Paris.



Menée en ligne du 1er avril au 30 mai 2017, l'étude met également en avant que parmi la génération Y, soit les personnes actives nées entre 1980 et 2000, 69% "révérait" déjà de se reconvertir, bien qu'ils soient récemment entré dans la vie active. Les personnes n'ayant jamais pensé à se reconvertir ne concernerait que 8% des Français.

En termes de catégories socio-professionnelle, le groupe AEF souligne que les cadres seraient de plus en plus concernés par la reconversion professionnelle. Parmi eux, un tiers se seraient lancés contre 23% pour les non cadres. Pour ce qui est des demandeurs d'emplois, 61% seraient touchés, un constat presque égal aux personnes actives.