L’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa) se trouve dans de sales draps. Dette monumentale, nombre de formations en berne, tous les voyants sont au rouge pour l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes... Chaque année, l'organisme creuse considérablement son déficit malgré les nombreux renflouements de l'État qui tente de cacher la misère. Résultat : le modèle de l'établissement public pourrait ne plus être viable d'ici peu si la situation ne change pas.



Rien que pour cette année, le déficit de l'Afpa est de l'ordre de 70 à 100 millions d'euros de trésorerie selon les sources. Et l'État ne pourra pas continuer à payer éternellement des formations trop chères, et trop peu utilisées par les demandeurs d'emploi. Il faut savoir que la moitié des stages proposés pour se former ne fait pas le plein.

D'un autre côté, l'organisme doit bien rémunérer ses 8.000 employés. Il est donc aisé de comprendre que la situation est devenue intenable, à tel point que les salariés craignent pour leur avenir.

Est-ce que j'aurais toujours un travail en janvier ? Nathalie Tondolo, Force ouvrière.





"Voilà, mon bulletin de salaire. Je crains que ce soit un des derniers (...) Je me pose la question : est-ce que j'aurais toujours un travail en janvier ? Nous formons et il y a du retour à l'emploi là. Expliquez moi pourquoi on ne se sert pas de ça", se lamente Nathalie Tondolo, représentante Force ouvrière.



Si l'Afpa n'est pas très vite réformée pour devenir rentable, les syndicats craignent des suppressions de postes massives. Selon les projections, entre 2.000 et 3.000 postes pourraient être supprimés dans les prochaines années.