Pôle Emploi va proposer des formations de "savoir-être" en entreprise

et Thibaut Deleaz

publié le 25/05/2018 à 08:36

Comment devenir un employé modèle ? Pour tenter de répondre à cette question, Pôle Emploi va proposer des ateliers de "savoir-être en entreprise". Selon nos informations, la ministre du Travail Muriel Pénicaud va l'annoncer ce vendredi 25 mai lors d'un déplacement à Montreuil.



Cette formation prendra la forme de deux à trois semaines de modules en petits groupes d'une dizaine de personnes maximum. Les demandeurs d'emploi suivront des mini-cours, des mises en situation. Elles seront proposées partout en France, à tous ceux qui le souhaitent, peu importe l'âge où le métier visé.

Les demandeurs d'emploi vont apprendre à se comporter en entreprise : être à l'heure, s'habiller correctement... Pôle Emploi a déjà identifié 14 types de savoir-être professionnels comme l'autonomie, la curiosité, la gestion du stress ou encore la capacité à fédérer. À la fin, un certificat leur sera délivré pour valider leur apprentissage.

100.000 demandeurs d'emploi seront coachés

Ces ateliers vont être proposés parce que Pôle Emploi s'est rendu compte après un sondage auprès d'employeurs que 60% d'entre eux trouvent désormais le savoir-être plus important que les connaissances et le savoir-faire.



100.000 demandeurs d'emploi seront coachés à partir de septembre 2018 et d'ici fin 2019. Rien que pour cette année, ces séances de coaching vont coûter 80 millions d'euros. Le ministère du Travail réfléchit déjà à intégrer ces cours dans d'autres formations dans les années à venir.