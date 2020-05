Municipales : Agnès Buzyn reste candidate LaREM à Paris

publié le 26/05/2020 à 14:13

À un mois du second tour des élections municipales, le maintien de la candidature d’Agnès Buzyn pour la tête de Paris n’avait rien d’une certitude. C’est désormais acté : l’ancienne ministre de la Santé continue sa campagne sous l’étiquette La République En Marche, selon les informations de RTL.

Après avoir décalé une réunion avec ses colistiers faisant craindre un abandon, Agnès Buzyn s’est finalement adressée à son équipe, ce mardi 26 mai. "Je suis pleinement engagée, déterminée, combative. On y va", a-t-elle déclaré. La candidate a insisté sur le fait d'avoir "mûrement réfléchi à la manière" dont elle pouvait mener "cette campagne dans des circonstances exceptionnelles".

"J'ai beaucoup travaillé sur le dispositif pour nous permettre d'y aller la tête haute, tenir, trouver les ressources en moi", a-t-elle ajouté devant une soixantaine de personnes présentes. Plus tôt dans la matinée, la candidate qui tient la troisième position derrière Anne Hidalgo et Rachida Dati, a appelé plusieurs de ses collaborateurs et têtes de listes dans les arrondissements parisiens pour leur annoncer la nouvelle.

Agnès #Buzyn a annoncé ce matin à des têtes de liste qu'elle se maintenait comme chef de file de la campagne #LREM à Paris. — Benjamin Sportouch (@BSportouch) May 26, 2020

Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, Gérald Darmanin l’avait assurée de son soutien. "Agnès Buzyn est une excellente candidate pour Paris (...) Je vais tout faire, avec d'autres, pour qu'elle puisse, si on peut influencer le scrutin, être maire de Paris", avait alors déclaré le ministre de l'Action et des Comptes publics.

Après avoir dénoncé "la mascarade" du premier tour des élections le 15 mars dernier la veille du confinement, la candidature de l'ancienne ministre de la Santé faisait l'objet de nombreuses questions. Les révélations du Monde sur ses doutes avaient entraîné une séquence politique sous tensions pour l'exécutif. À tel point qu' Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont tous les deux dû s'exprimer sur le sujet.