publié le 22/06/2020 à 20:52

C'est un secret de polichinelle : un remaniement ministériel est en préparation au sein du gouvernement d'Edouard Philippe et pourrait avoir lieu au mois de juillet. Interviewée au micro de RTL Soir, l'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn, actuellement candidate LaREM à la mairie de Paris, ne se voit pas retrouver un ministère. "Aujourd'hui, je suis engagée pour Paris", clame-t-elle. "Emmanuel Macron ne m'a pas demandé. (...) Mais il n'est pas fâché, il était très content que je me lance dans cette campagne (des municipales, ndlr)."

Agnès Buzyn se retrouvera ce dimanche au second tour face à la maire sortante Anne Hidalgo (PS) et Rachida Dati (LR). La candidate LaREM ne part pas favorite, actuellement toujours créditée troisième dans les intentions de vote. Mais elle ferme toujours la porte à une alliance avec la candidate des Républicains. "Les électeurs parisiens n'apprécieraient pas une alliance avec une droite conservatrice (...) Je ne voterai pas pour Rachida Dati, ni pour Anne Hidalgo (...) Je suis la seule à défendre la politique gouvernementale", explique-t-elle.

Pour Agnès Buzyn, "les pourcentages globaux ne veulent rien dire". "Il faut que l'on arrive à faire basculer des arrondissements du centre vers La République En Marche", déclare-t-elle. Si elle ne gagne pas l'élection, l'ex-ministre de la Santé compte en tout cas bien "mener un groupe d'opposition à la maire". "Je resterai pendant six ans, et je me représenterai dans six ans", conclut-elle.