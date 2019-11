Vikash Dhorasoo sur le plateau e "'On n'est pas couché" le 11 novembre 2017

publié le 05/11/2019 à 16:32

Soutient de Bertrand Delanoë lors de l'élection municipale de Paris en 2008, Vikash Dhorasoo va-t-il franchir le pas et se présenter lui-même 12 ans plus tard, en vue des scrutins des dimanche 15 et 22 mars 2020 ? À en croire une information de L'Obs, l'annonce de la candidature de l'ancien footballeur est imminente. L'homme de 46 ans briguerait la mairie du 18e arrondissement, sans étiquette affichée.

Officiellement retraité des pelouses depuis janvier 2008, le natif de Harfleur (Seine-Maritime) s'est régulièrement engagé dans le débat public ces dernières années. Ambassadeur de l'ONG Oxfam, il a dernièrement vivement défendu le maintient du "city stade" de Montmartre, quartier où il réside, et où il semble donc sur le point de faire le grand saut en politique.

Joueur de poker, parrain du Paris Foot Gay, chroniqueur sur la chaîne L'Equipe, proche des idées du Parti socialiste, des écologistes ou de la France Insoumise, Dhorasoo ne laisse pas indifférent. Durant sa carrière de joueur, il a porté les maillots du Havre, de Lyon, de Bordeaux, du Milan AC, du PSG et de l'équipe de France, avec qui il a participé la Coupe du Monde 2006.