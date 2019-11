publié le 20/11/2019 à 17:38

Une affiche qui ressemble étrangement aux précédentes élections municipales. Selon Le Canard Enchaîné de ce mercredi 20 novembre, Gérard Collomb a lancé une campagne le 14 novembre dernier auprès des électeurs lyonnais. Lors de cette "grand démarche d'écoute des habitants", des "milliers de tracts ont été distribués", note le journal.

Tract sur lequel figure Gérard Collomb, actuel maire de Lyon et âgé de 72 ans, "tout sourire, les bras croisés, posant dans le quartier Confluence", ajoute Le Canard Enchaîné. Mais ce cliché est déjà familier des Lyonnais et pour cause, il s'agit de la même photo déjà utilisée lors de la campagne des municipales de 2013.

Il y a six ans, Gérard Collomb avait posté sur son compte Flickr "Les offs de la campagne", comme le souligne Lyon Mag, c'est-à-dire des photos des coulisses de cette fameuse séance photo, en vue des élections municipales de 2014. L’entourage du maire explique au site d'informations avoir eu "un manque de temps pour effectuer de nouveaux clichés" de l’ancien ministre de l’Intérieur. Une ancienne photo qui détonne avec le slogan affiché : "Prendre un temps d'avance".

On continue avec vous ! pic.twitter.com/vbkUYEojj0 — Prendre un temps d'avance (@PrendreAvance) November 14, 2019