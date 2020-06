publié le 24/06/2020 à 22:41

Alors que le second tour des municipales approche, à Lille, un bastion socialiste pourrait tomber. Martine Aubry (PS), qui dirige la ville depuis 2001, est talonnée par Les Verts et doit faire face à une abstention record : 67% au premier tour.

Dans les allées du marché populaire de Fives, Martine Aubry sonne la mobilisation générale avec ses militants lillois. Toujours combative, elle est loin d'être sereine. De fait, elle craint une faible participation qui lui serait défavorable. "Il y a beaucoup de personnes qu'on connait et qui nous sont favorables mais qui n'osent pas aller voter", explique la candidate socialiste.

L'ancienne ministre met en avant ses expériences pour séduire les électeurs : "Moi je me bats sur l'idée : nous allons subir une crise énorme à la rentrée". Et de renchérir : "Il va falloir avoir les compétences et le caractère aussi, je prépare déjà un travail pour les jeunes. Quant aux Verts, "l'écologie n'appartient à personne et surement pas à ceux qui n'ont pas travaillé pendant ce mandat".

Martine Aubry en campagne à Lille. Crédits : Franck Antson / RTL | Date : 24/06/2020