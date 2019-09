publié le 05/09/2019 à 12:03

Cédric Villani a confirmé, le 4 septembre dans un bar de la capitale, sa candidature à la mairie de Paris, en vue des élections municipales de 2020. Le député de l'Essone a décidé de se présenter en marge du candidat officiel de son parti, Benjamin Griveaux. Un acte de dissidence qui fait déjà l'unanimité chez ses partisans : "Quand je vois un homme comme ça, qui a le courage de se présenter contre son propre parti, bravo", affirme l'un d'entre eux auprès de RTL.

"Je trouve qu'il a un côté rebelle qui nous plaît à tous, Paris c'est une ville rebelle, il ne faut pas oublier ça", a déclaré une autre militante. Le parallèle avec la victoire d'Emmanuel Macron en 2017 est présent dans la tête des supporters du mathématicien : "On ne croyait pas à l'élection de Macron, qui est sorti de nulle part, [...] là c'est la deuxième fois que ça se produit avec Cédric Villani".

Mais avant le succès, il y a le travail, et une campagne municipale qui s'annonce rude pour le frondeur. Premier objectif, se défaire de son rival au sein de LaREM. Une chose est sûre, ce dernier ne fait pas l'unanimité chez les partisans du député de l'Essonne : " Nous on s'en fout de Griveaux, Griveaux c'est rien, c'est zéro, [...] il est détestable", avance l'un d'entre eux. Des mots durs à l'encontre de l'ancien ministre, et un message clair dans le camp dissident, le député de l’Essonne "c'est l'anti Benjamin Griveaux".

Les militants En Marche, déçus de ne pas avoir été consultés pour le choix du candidat à Paris, comptent bien ne plus suivre les consignes de leur parti.