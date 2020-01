publié le 19/01/2020 à 13:11

À Paris, la campagne des municipales est lancée. À moins de trois mois de l'élection, Rachida Dati, candidate Les Républicains pour briguer l'hôtel de Ville, est l'invitée du Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI.

L'ancienne ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy détaille ses propositions pour la campagne. Sa rivale Anne Hidalgo, en tête des intentions de vote dans un sondage, publié ce dimanche 19 janvier, propose de porter le nombre de logement sociaux à 25 % du parc immobilier et d'organiser un référendum pour définir les conditions d'usage d'Airbnb.

Pour la maire du VIIe arrondissement de la capitale, "les parisiens attendent une solution au déclin de Paris". "Je suis une enfant du logement social", affirme-t-elle avant de critiquer l'état actuel de ces logements. "Les gens paient leur loyer, même si l'ascenseur est en panne depuis un an", déplore-t-elle.

Un chèque "Paris d'avenir" pour 20 millions par an

Et de critiquer la mandature d'Anne Hidalgo : "la gauche s'est toujours gargarisée de mixité sociale mais elle créé des ghettos". Elle, souhaite "du logement pour les policiers, pour les aides-soignants dans le VIIe arrondissement !"

"Je souhaite créer un chèque intitulé 'Paris-d'avenir' pour toutes les familles qui souhaitent s'agrandir, qui recevront 1.200 euros par an pendant trois ans" pour pouvoir déménager et faire face aux frais, annonce la candidate sur RTL." C'est une mesure pour restaurer la politique familiale", qui a été abîmée par la mandature de François Hollande, selon Rachida Dati. Au total, la mesure devrait coûter 20 millions d'euros par an.