Alexandre Benalla et Alexis Corbière s'invectivent sur Twitter (et c'est lunaire)

Bjr @Ugobernalicis et @alexiscorbiere , d'après mes informations vous fréquentez plus la BUVETTE à @AssembleeNat que la salle de sport ... D'ailleurs je ne vous y ai jms vu. Par contre il me semble avoir croisé @alexiscorbiere au bar du Bourbon hier après-midi. Ok pour moi ¿¿¿ https://t.co/x6myQ9ltDx