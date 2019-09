publié le 09/09/2019 à 14:02

Ce dimanche 8 septembre, il est environ 16 heures dans une petite ville du Sud de l'Eure. Visages dissimulés, une vingtaine de personnes se sont rassemblées devant le domicile de la mère d'Alexandra Benalla, l'ex-conseiller d'Emmanuel Macron accusé notamment de violence lors des manifestations du 1er mai, selon Paris-Normandie.

Des œufs, des pétards et des fumigènes ont été lancés, avant l'arrivée des militaires de la compagnie d'Évreux et du Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (Psig). Deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Ces deux suspects ont été relâchés le soir même, selon LCI. La mère d'Alexandre Benalla a porté plainte.

Selon la chaîne de télévision qui a interrogé un des manifestants, il s'agissait de l'action d'un collectif de "gilets jaunes" et de "citoyens et citoyennes non-gilets jaunes". Il voulait dénoncer une justice à deux vitesses à l'occasion de l'anniversaire d'Alexandre Benalla.