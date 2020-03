Municipales 2020 : des élues locales appellent à mettre fin au sexisme en politique

publié le 09/03/2020 à 19:00

En novembre, elles lançaient l'enquête et le hashtag #EntenduALaMairie. Quatre mois après les femmes du réseau Élues Locales appellent dans une tribune à faire cesser le sexisme en politique. Un texte signé par une centaines de candidates aux élections municipales qui se dérouleront à partir de dimanche 15 mars.

"Des remarques déplacées, des interventions constamment coupées en conseil municipal en passant par les agressions, rien ne leur est épargné. Comme toutes les femmes, les élues subissent les injonctions et attaques liées à leur genre", écrivent les élues dans cette tribune publiée par Le Parisien. "Nous nous refusons à voir le sexisme continuer à prendre ses quartiers dans nos collectivités."

Face à ces hostilités, elles en appellent à la sororité des femmes élues. "Relevons la tête et défendons-nous les unes les autres. Même si c'est une adversaire qui est attaquée pour la longueur de sa jupe, nous ne laisserons pas passer ces insultes qui n'ont qu'un résultat : l'humilier en tant que femme."

Marre des violences sexistes et sexuelles ? Les « affaires » #Baupin #Tron (...) ont provoqué chez #NousToutes et @elueslocales l’envie de mener une enquête anonyme contre ces violences en politique. Vous nous aidez à la partager ?#EntenduAlaMairie

👉 https://t.co/8AmKaTHRRo pic.twitter.com/7jHnLL4Cwr — #NousToutes (@NousToutesOrg) May 16, 2019

Comme le rappelle Élues Locales, seules 16% des maires de France sont des femmes. Au début du mois, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE) pointait du doigt le monde de la politique (locale comme nationale) un système s'apparentant à un "fratriarcat", construit par et pour les hommes. Parmi ses recommandations pour mettre fin au sexisme : aller plus loin dans l'application de la parité et instaurer une peine d'inéligibilité pour les élus condamnés pour violences sexuelles.