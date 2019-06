publié le 17/06/2019 à 09:08

Une campagne et des tensions. Voici l'ambiance dans le clan de la majorité pour les élections municipales à Paris. À l'approche du choix du candidat à la mairie de Paris, des prétendants à l'investiture concurrents de Benjamin Griveaux plaidant pour une "consultation citoyenne".



Membre de La République En Marche et aussi membre du gouvernement, Gabriel Attal répond : "Ça fait 8 mois qu’on connaît les règles et la procédure". Soutien de Benjamin Griveaux, il ajoute : "Il y a 8 mois, les candidats étaient déjà candidats, ils n’ont rien dit et là à 15 jours de la Commission d'investiture, ils se réveillent. Je n’ai pas le sentiment que ce débat ait été posé avant (...) Je suis très surpris par le débat sur les primaires à Paris. Je ne pense pas que les primaires aient montré leur succès au cours des dernières années".

Les candidats contestataires craignent de voir la désignation verrouillée au profit de l'ancien porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, soutien de la première heure d'Emmanuel Macron. Face à eux, les "référents LaREM" défendent "le cadre et les règles qui ont été définis et acceptés de tous".