publié le 26/06/2019 à 07:52

Nice et Bordeaux même combat ? Comme dans la capitale girondine, La République en Marche se tâte à présenter un candidat aux prochaines élections municipales. Mais pas pour les mêmes raisons : là où la capitale girondine présente une sociologie favorable à LaREM, Nice, elle, est un bastion historique des Républicains, une ville où Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle n’est arrivé qu’en troisième position, loin derrière François Fillon et Marine Le Pen.

La cinquième ville de France, dirigée depuis par un certain Christian Estrosi, qui compte bien se représenter, a tout d’une citadelle imprenable pour le parti présidentiel. Sauf que voilà, depuis les élections européennes, les marcheurs y ont repris un petit peu de poil de la bête.

Il faut dire que les Niçois ont porté la liste de Nathalie Loiseau à un niveau inespéré : six points derrière le Rassemblement national, certes, avec près de 22% de voix, mais loin devant la liste des Républicains à 11,7% seulement.

Le député LaREM Cédric Roussel pressenti

De quoi donner des idées aux cadres locaux du parti, qui pour une partie d’entre eux (ils sont particulièrement divisés, ndlr) se prennent à rêver d’une candidature autonome aux municipales. Selon mes informations, le député Cédric Roussel, élu en 2017 sous l’étiquette LaREM, officialisera sa candidature d’ici à la fin de la semaine.

À Paris, les cadres du parti sont nombreux à ne pas y être opposés sur le principe. D'autant qu'ils ont bien conscience que les chances de l'emporter sont quasi inexistantes. "Cédric Roussel ne risque pas d'avoir des problèmes de cumul", souriait mardi 25 juin un conseiller macroniste.

Une façon d'exister avant de s'allier à Estrosi ?

Mais ce serait une manière de porter les couleurs du parti avant de conclure une éventuelle alliance avec un Christian Estrosi, qui, bien que nettement plus macron-compatible qu’Éric Ciotti, a réopéré un virage stratégique sur sa droite depuis quelques mois. Il avait notamment signé une tribune de soutien à la liste de François-Xavier Bellamy pendant la campagne des européennes. "Ces derniers temps je n’ai pas trouvé que les engagements de monsieur Estrosi soient parfaitement limpides", a par exemple souligné, d’un ton entendu, le président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand la semaine dernière.



De son côté, le président de la République lui-même n’exclurait pas une candidature LaREM au premier tour mais à une condition : qu’Éric Ciotti ne soit pas candidat. Le député LR des Alpes-Maritimes rêve en effet de défier son frère ennemi des Républicains. Alors que sur leur droite l’identitaire Philippe Vardon, devenu un proche de Marine Le Pen (il dirigeait même la campagne des européennes) sera candidat pour le Rassemblement national. Gare à ne pas faire trébucher Christian Estrosi non plus...