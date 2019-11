publié le 07/11/2019 à 14:25

Elle ne veut pas être "le soldat d'un président de la République tout-puissant". Investie par La République En Marche (LaREM) en juillet à Lille, Violette Spillebout a déclaré mercredi 6 novembre qu'elle ne se considérait "pas du tout" comme une "candidate macroniste".

Depuis son investiture, Violette Spillebout a reçu le soutien du MoDem, de l'UDI, de l'UDE et du Mouvement radical. Tous le logos de ces partis figurent actuellement, en très petit, sur ses tracts. "J'assume les logos des partis qui me soutiennent mais désormais, d'ici à la fin de l'année, les logos vont disparaître" des affiches et des tracts et "je serai la candidate de 'Faire Respirer Lille' et non plus LaREM", a-t-elle déclaré lors d'une rencontre avec quatre journalistes.

Concernant son étiquette LaREM, Violette Spillebout a déclaré que "ça ne lui convenait pas du tout". "Ça me gêne par rapport aux partenaires politiques qui m'ont rejointe (...). Je veux être une candidate qui rassemble plus largement (...). J'ai voté Emmanuel Macron aux deux tours de l'élection présidentielle" de 2017, "il y a plein de choses que je soutiens" dans sa politique mais aussi "des choses où je garde mon esprit critique", a-t-elle affirmé.

Des propos "mal interprétés"

À ses côtés, sa nouvelle directrice de campagne, Ingrid Brulant, a indiqué que, lors des distributions de tracts, elle préférait présenter Mme Spillebout comme "la candidate des centres", les partis étant, à ses yeux, "un mal nécessaire".

Dans un communiqué transmis dans la nuit de mercredi à jeudi 7 novembre à l'AFP, Violette Spillebout a affirmé que ses propos - qu'elle n'a pas démentis- avaient été "mal interprétés". "J'ai été investie par La République en Marche en juillet dernier", a-t-elle rappelé, "et j'en suis fière".

Mme Spillebout a également tenu à atténuer ses propos tenus devant les journalistes en indiquant qu'elle "ne souhaite pas que l'on la réduise à l'étiquette 'macroniste' car elle se présente avec un collectif de femmes et d'hommes qui incarne dans sa diversité un projet plus large pour Lille".