publié le 18/06/2020 à 07:43

La veille du 80e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940, une date marquée dans l'Histoire de France, Valéry Giscard d'Estaing s'est exprimé sur RTL en évoquant ses souvenirs à propos de ce moment historique.

"Avec ma mère et mes frères et sœurs nous étions en Auvergne dans notre maison, ma mère écoutait la radio de Londres et elle nous a fait venir dans sa chambre en nous disant 'Il y a un général français qui va parler à Londres', et j’ai écouté l’appel du 18 juin… Ce que nous avons retenu c’est 'la guerre continue'", se souvient l'ancien président.

L'appel du 18 juin est un discours du général Charles de Gaulle diffusé le 18 juin 1940 à la radio de Londres. Le discours était adressé aux Français depuis Londres, juste après que le gouvernement du maréchal Pétain acte la défaite de la France face aux Allemands.