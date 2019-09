et Benjamin Sportouch

publié le 27/09/2019 à 18:03

Afin d'honorer la mémoire de l'ancien chef de l'Etat, acteur majeur de la vie politique durant quatre décennies, une cérémonie populaire aura lieu dimanche à partir de 14h00 sous le dôme des Invalides. "Tous ceux qui l'ont aimé pourront venir" se recueillir auprès du cercueil, a indiqué à l'AFP son gendre Frédéric Salat-Baroux.

L'ancien président sera ensuite inhumé, vraisemblablement le lendemain, dans un cadre strictement privé au cimetière du Montparnasse aux côtés de sa fille Laurence, décédée en avril 2016, conformément au souhait de son épouse Bernadette. "L'horaire n'est pas encore calé", a indiqué la famille.

Une journée de deuil national a été décrétée lundi. Selon nos informations, une première messe réservée aux proches sera célébrée à 9h30. Emmanuel Macron devrait arriver à l'issue de l'office. Puis les honneurs militaires seront rendus à Jacques Chirac et le cortège prendra la direction de Saint-Sulpice, où un service solennel sera rendu à 12h.

La tombe de Jacques Chirac Crédit : RTL

150 invitations envoyées aux chefs d'État étrangers

Parmi les nombreuses personnalités étrangères attendues, le président allemand Frank-Walter Steinmeier, celui de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et le Premier ministre belge Charles Michel ont annoncé leur présence. Au total, pas moins de 150 invitations ont été envoyées aux ambassades, selon nos informations.

Une minute de silence sera observée lundi à 15H00 dans les administrations et les écoles, et un hommage particulier sera également rendu à Jacques Chirac le week-end des 5 et 6 octobre en Corrèze, sa terre d'élection, à "la demande de la famille", selon la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye.