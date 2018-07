Mireille Knoll : "Dommage d'en faire une discussion politique", selon Duhamel

publié le 28/03/2018 à 20:48

L'hommage national à Arnaud Beltrame ce mercredi 28 mars a laissé voir un appel à une France rassemblée, à une forme fusionnelle. Il y avait une dimension "sentimentale, affective et personnelle" dans le texte d’Emmanuel Macron.



Cet hommage a permis de donner toute sa place au héros Arnaud Beltrame, et aussi à la gendarmerie et à l'honneur de l'armée. Et au delà de ça, il y avait un sillage historique. Emmanuel Macron a évoqué l'assassinat de Mireille Knoll. C'était nécessaire et logique, car après avoir célébré le héros, il fallait célébrer la victime. Le président a aussi lié les deux pour appeler à faire face à la recrudescence de cet antisémitisme.

Cet hommage a permis un moment d'union nationale. Malheureusement, c'était une pause entre deux polémiques. Celle qui vient de la droite : les défaillances de surveillance. Et l'autre polémique qui vient du Crif qui a rejeté la venue du Front National et de la France insoumise à la marche pour Mireille Knoll. C'est dommage d'avoir transformé un rassemblement contre l'antisémitisme en discussion politique.