Même en vacances, ces députés veulent rester visibles dans les médias

La période des congés est l'occasion pour certains politiques de prendre une part plus importante dans les médias. Souvent des seconds couteaux, ils prennent le relai quand les têtes d'affiche et les chefs de partis sont en vacances. Ils occupent le terrain.

Même en vacances, le député Renaissance de l'Hérault Patrick Vignal n'est jamais très loin de son téléphone. Sait-on jamais, peut-être une invitation sur un plateau de télévision ou une radio ? L'élu vient de passer quelques jours chez un ami en Corse. Et pourtant, il n'a pas arrêté de répondre aux médias. "En fait, j'ai peur qu'on m'oublie. Je dors avec le téléphone sous l'oreiller. Mon ami m'a reçu trois jours. Il m'a dit : 'Quand tu viens, je te confisque le téléphone'. Et puis il y a un espace qui est calculé puisque nos chefs de file sont en vacances", confie-t-il à RTL.

Depuis l'Espagne, sur son lieu de vacances, le député de la majorité Karl Olive compte bien continuer d'exister face à ses adversaires. "Quand on ne prend pas la main, on nous la prend. Et il n'est pas question de laisser le monopole de partage des ressentis sur l'actualité aux autres", explique-t-il.

Rester visible tout l'été. Un rituel de communication politique qui revient tous les ans. L'ancien président Nicolas Sarkozy le disait lui-même : en août il faut toujours rester, c'est vide. Tout le monde vous écoute.

