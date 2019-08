Mélenchon annule sa visite à l'université d'été de LFI pour aller au Brésil

publié le 21/08/2019 à 10:50

Le rendez-vous de la France insoumise. Le mouvement se réunira à Toulouse, du jeudi 22 au dimanche 25 août. Selon le coordinateur du parti, Adrien Quatennens, environ 1.000 personnes se presseront au centre de congrès Pierre Baudis. Après un score décevant aux européennes (6,3%), ces "Amfis" doivent ouvrir une "nouvelle saison" pour le parti, promet-il.

Mais cette édition des "Amfis" va connaître un absent : Jean-Luc Mélenchon. Dans un message posté sur Facebook, le leader du parti explique qu'il sera en visite au Brésil. "Les insoumis vont me manquer. Mais ils devinent que mes raisons sont fortes et politiques. Tout commence par ceci : le 5 septembre j’ai rendez-vous avec Lula dans sa prison au Brésil à Curitiba", explique-t-il.

Mais à cette date, les "Amfis" se seront déjà terminées depuis dix jours. Ce à quoi répond Jean-Luc Mélenchon : "Une fois calé ce rendez-vous le 5 septembre, j’ai accepté la date du 3 septembre pour recevoir à Buenos Aires le diplôme de docteur honoris causa de l’UNLA, grande université Argentine". Et d'ajouter : "Dans ces conditions, actuellement au Mexique, j’ai jugé peu raisonnable de m’infliger trois traversées de l’Atlantique en si peu de temps, à travers tant de fuseaux horaires, pour pouvoir à la fois participer aux Amphis d’été de Toulouse et honorer mes rendez-vous avec Lula et L’université nationale Argentine".

L'ancien candidat à la présidentielle de 2017 "présente" ses "excuses" aux personnes inscrites pour la Conférence sur "l’ère du peuple". "Pour ce qui concerne nos amphis de Toulouse coordonnés par Adrien Quatenens et nos équipes au siège et à Toulouse, je sais que ce sera un bon cru", ajoute-t-il.

Parmi les invités, les "gilets jaunes" François Boulo et Jérôme Rodrigues seront présents. Mais aussi l'animateur-producteur Thierry Ardisson, proche de l'insoumise Raquel Garrido. David Cormand et les députés Elsa Faucillon (PCF), Luc Carvounas (PS) et Jean-Baptiste Djebarri (LaREM) participeront à des débats, preuve de la volonté d'ouverture de LFI.