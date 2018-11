publié le 05/11/2018 à 07:40

Le prix des carburants ne cesse d'augmenter, de même que la grogne de nombreux automobilistes excédés ainsi que de nombreuses professions impactées telles les agriculteurs et les chauffeurs taxi. De son côté, le gouvernement persiste et assume. Emmanuel Macron "assume" préférer taxer les carburants plutôt que le travail.



Mais la taxation des carburants profite-t-elle à la transition énergétique ? "Pour 2019, 19% des taxes iront à la transition énergétique. Et c'est en forte baisse car en 2018 elle était de 21%, et 20% en 2017", assure Patrice Bouillon, Secrétaire national de Indecosa-CGT (Association pour l'information et la défense des consommateurs salariés).

"En fait, ce sont les salariés consommateurs qui paient deux fois la facture. À la fois sur la baisse de leur protection sociale, parce qu'il faudra bien trouver des financements, et sur le plein de carburant pour aller travailler et faire leurs courses", indique l'invité de RTL.