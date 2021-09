Marseille : opération de communication réussie pour Macron ?

Trois jours à Marseille, retour maintenant sur l'opération séduction d'Emmanuel Macron dans la deuxième ville de France. Éducation, transports, santé, le chef de l'État a annoncé plus d'1,5 milliards d'euros de financement. On ne va pas revenir sur le fond, mais s'arrêter plutôt sur la forme, avec Jacky Isabelo, consultant en communication politique, invité de RTL ce dimanche.

"L'un des principaux fans de l'Olympique de Marseille a effectivement structuré et organisé un exercice médiatique qui a eu un retentissement extrêmement important, c'est à dire que la communication a bien fonctionné et le dispositif qu'a proposé aux Français et aux médias le président de la République, on peut dire que c'est un exercice réussi", explique le spécialiste en communication politique.

"Le président de la République a proposé un exercice nouveau et cette image du Pharo a contribué à installer le président de la République dans l'exercice qu'il proposait", selon Jacky Isabelo.