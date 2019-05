publié le 22/05/2019 à 12:39

Des trajectoires politiques qui divergent. Jean-Marc Schiappa, le père de la secrétaire d'État en charge de l'Égalité entre les femmes et les hommes, est membre du comité de soutien de la France insoumise, pour les élections européennes. Une information qui n'a pas manqué d'être soulignée par le mouvement politique, qui a engagé une bataille électorale pour les élections européennes, contre le gouvernement et La République En Marche.



Contactée par RTL.fr, Marlène Schiappa met en avant le fait qu'"au XXIème siècle, les femmes peuvent voter différemment de leurs pères sans que ça ne soit un drame pour qui que ce soit et certainement pas pour nous".

Et d'ajouter : "Mon père n’a jamais usé d’argument patriarcal dans le débat politique. Depuis 75 ans, les femmes ont le droit de vote et ramener les femmes à leurs pères ou leurs maris n’aide pas à la lutte pour la parité en politique !"

Faire entendre la voix de la France en Europe

Ne perdant pas de vue les élections européennes qui se dérouleront le dimanche 26 mai, la secrétaire d'État en charge de l'Égalité entre les femmes et les hommes en profite pour réaffirmer son engagement à la liste de La République En Marche.



"En ce qui me concerne j’appelle évidemment, avec fierté et volonté, à voter pour la liste Renaissance portée par Nathalie Loiseau, affirme Marlène Schiappa. Le projet de la majorité ne pourra se concrétiser qu'avec "le plus de parlementaires progressistes possibles en Europe afin de mettre en œuvre le Pacte Simone Veil pour les droits des femmes".



Alors que l'opposition critique l'implication d'Emmanuel Macron dans la campagne des européennes, Marlène Schiappa salue l'engagement du président de la République "qui a permis à la France de faire enfin entendre sa voix dans le monde et en Europe". "Nous devons poursuivre cet engagement et empêcher les nationalistes de tous bords de mettre à dessein leurs projets funestes de destruction de l’Europe", conclut-elle.