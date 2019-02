Marine Le Pen va porter plainte contre Agnès Buzyn pour "injure"

publié le 18/02/2019 à 11:37

Marine Le Pen a annoncé dimanche 17 février son intention de poursuivre Agnès Buzyn devant "la justice" après les propos de la ministre de la Santé à son encontre, qu'elle juge "injurieux".



Peu de temps avant, sur LCI, la ministre de la Santé avait indiqué : "Elle (Marine Le Pen) est contre l'antisémitisme, mais elle a plein de néo-nazis dans son entourage" et "dès qu'elle peut aller en Autriche ou à Bruxelles rejoindre les néo-nazis et mouvements d'extrême droite d'Europe et du monde entier, elle y court", avait estimé la ministre de la Santé dimanche 17 février sur RTL. Et de conclure : "Elle mange à tous les râteliers. C'est ce que j'ai à dire aujourd'hui".

Une déclaration dénoncée par Marine Le Pen. "Ces propos sont infâmes et Mme Agnès Buzyn en répondra devant la justice. Ce gouvernement est de plus en plus indigne, en plus d'être totalement incompétent !", a-t-elle rétorqué sur Twitter.



Ces propos sont infâmes et Mme @agnesbuzyn en répondra devant la justice. Ce gouvernement est de plus en plus indigne, en plus d’être totalement incompétent ! MLP https://t.co/lJPyo1Rv5D — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 17 février 2019

Wallerand de Saint-Just, trésorier du RN, a indiqué au Parisien, que la plainte sera déposée pour "injure". "Dire ce qu'a dit Mme Buzyn, c'est juridiquement et intellectuellement une injure publique. On n'est pas dans la diffamation car il n'y a pas d'imputation d'un fait précis", a précisé le conseiller régional d'Île-de-France.