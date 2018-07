publié le 27/10/2016 à 16:04

Marion Maréchal-Le Pen devait participer le 10 novembre à l'Émission politique sur France 2 mais sa tante en aurait décidé autrement et l'aurait obligée de se décommander. Elle aurait été la première du Front national à participer à ce rendez-vous politique du service public.



"Un problème interne au FN", a commenté un cadre de France Télévisions, cité par l'Opinion, qui a confirmé que Marine Le Pen était opposé au passage de sa nièce sur la deuxième chaîne. Pourquoi ? Une exposition médiatique "trop importante", avance le journal qui précise que Marine Le Pen avait été invitée avant sa nièce par la chaîne, au début du mois d'octobre. Une invitation qui a été refusée quelques jours plus tard pour "un problème d'agenda", officiellement. Le parti n'avait sûrement pas anticipé que c'est à Marion Maréchal-Le Pen que l'invitation allait être proposée. C'est mercredi 26 octobre qu'Alain Vizier, responsable de la communication du FN, s'en serait rendu compte et quelques heures plus tard, Marion Maréchal aurait annulé sa participation.

Une information "erronée", a rétorqué Marine Le Pen lorsque l'Opinion l'a contactée à ce sujet. "Nous souhaitons simplement que cette invitation intervienne après les primaires de nos adversaires", a-t-elle précisé. Mais le journal confirme que la présidente du Front national s'y est bel et bien opposée. De son côté, le groupe France Télévisions, soucieux de respecter les règles des temps de parole, a indiqué attendre un retour du parti pour plancher sur une autre solution.